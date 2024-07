OM : ça sent bon pour Valentin Carboni !

Les supporters marseillais sont insatiables. Bien que leur club ait déjà accueilli Brassier, Koné, Greenwood et Höjbjerg, ils trépignent d’impatience pour voir de nouveaux éléments débarquer. Les pistes sont effectivement nombreuses, le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia travaillant d’arrache-pied. L’une de ces pistes menait à Valentin Carboni, milieu offensif argentin appartenant à l’Inter Milan.

Nous vous avions confirmé l’intérêt réel de l’OM pour ce joueur, considéré comme très prometteur aussi bien en Italie qu’en Argentine, où ses premiers pas en sélection avaient séduit jusqu’à Lionel Messi. Mais depuis quelques jours, le dossier n’avançait plus, principalement en raison du prix réclamé par l’Inter Milan, à savoir environ 35 M€. Comme l’écrit la Gazzetta dello Sport ce jeudi, l’Inter croit en ce joueur et ne veut donc pas le brader, étant prêt à inclure également une clause de rachat.

L’Inter a changé d’avis

Le considérant comme un élément très prometteur, le club lombard est prêt à le vendre en cas de grosse offre, qui lui permettrait de réinvestir. Mais c’est bien avec l’OM que les négociations ont le plus avancé, et le club phocéen ne mettra pas le prix réclamé. Du coup, l’Inter aurait changé son fusil d’épaule et, selon la Gazzetta dello Sport, serait désormais prêt à le laisser partir en prêt sec.

Carboni a quant à lui fait de l’OM son choix privilégié pour la saison prochaine. Un prêt sec et l’Inter Milan pourrait alors espérer le voir éclore définitivement sur la Canebière, faisant ainsi exploser son prix ou le rendant incontournable dans son effectif pour l’avenir. Reste à savoir si cette option pourrait plaire à Pablo Longoria.