L’OM passe à l’action pour recruter Valentín Carboni

La nouvelle de son arrivée à Marseille était très attendue depuis plusieurs semaines et a bien été officialisée par les Phocéens à travers un communiqué qui annonçait la signature d’un contrat de trois saisons : «L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau», était-il écrit dans le communiqué officiel. A Marseille, tout le monde voit désormais les choses en grand. Et forcément, les dirigeants marseillais veulent permettre à l’ancien coach de Brighton et de Sassuolo d’atteindre ses objectifs. Plusieurs recrues sont visées et outre l’arrivée imminente de Lilian Brassier, Marseille a déjà mis la main sur Ismaël Koné, une autre recrue de choix en provenance de Watford.

La suite après cette publicité

Alors que toute la direction et le staff de l’Olympique de Marseille semble se compléter de la meilleure des manières, l’heure est arrivée de se mettre au travail pour offrir le plus bel effectif à Roberto De Zerbi. Et sans surprise, Pablo Longoria et Medhi Benatia comptent bien utiliser leur réseau très complet en Italie pour contenter leur tacticien italien. Avec la rumeur Manuel Locatelli qui continue de prendre de l’ampleur, c’est un autre milieu, plus offensif, qui rejoint la liste des idées estivales du board phocéen. Valentín Carboni représente une piste concrète pour l’OM, comme le révélait le journaliste italien de Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Une information que nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer. Ce dossier est même l’un des plus chauds sur le bureau de Pablo Longoria en ce moment.

À lire

OM : Lilian Brassier va passer sa visite médicale

Priorité au poste !

Selon nos informations, la direction marseillaise va rapidement passer à l’action pour le jeune milieu offensif argentin. En effet, Valentín Carboni fait l’unanimité au sein des dirigeants et du nouveau staff phocéens. Des premiers contacts ont même été amorcés dans le club marseillais, l’agent du joueur et l’Inter. Présent aux Etats-Unis pour disputer la Copa América 2024, tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours pour le natif de Buenos Aires qui avait également été un temps convoité par des clubs italiens dont la Fiorentina. Il représente aujourd’hui, sans l’ombre d’un doute, une priorité absolue pour renforcer le poste de milieu offensif dans les rangs de Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en 30 juin 2028, la jeune pépite argentine, qui devrait aussi participer aux Jeux Olympiques de Paris, possède une grande valeur marchande. Les négociations ont, du moins, bien débuté entre toutes les parties et l’OM est très déterminé dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Grande révélation de la Serie A la saison dernière, Valentín Carboni a brillé lors de son prêt avec Monza où il s’est imposé, à seulement 18 ans à l’époque, comme l’un des leaders de l’effectif avec 2 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres jouées. Joueur doté d’une bonne capacité de dribble et d’un calme absolu devant le but, il est à l’aise dans un jeu basé sur la possession et n’a pas peur de recevoir le ballon dans des zones dangereuses. Souvent aligné en milieu offensif gaucher, principalement dans un rôle de numéro 10, Valentín Carboni peut également jouer comme avant-centre, ailier inversé sur le côté droit ou mezzala. Dribbleur élégant, posé et créatif, il aime se courir fréquemment entre les lignes d’attaque de son équipe pour aider à la conservation du ballon mais aussi à la transition en trouvant ses coéquipiers via des passes en profondeur. Outre ses contributions offensives, Carboni n’a aucun problème à faire pression et à récupérer le ballon. Son assiduité et sa persévérance lui permettent également d’apporter une contribution défensive.