OM : la Juventus est prête à écouter les offres pour Manuel Locatelli

Après une saison très particulière de l’Olympique de Marseille qui a connu un total de quatre entraîneurs (Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset), la direction marseillaise portée par Pablo Longoria et Medhi Benatia a dû se remettre à la recherche d’un nouveau chef d’orchestre, alors que les tacticiens s’enchaînent sur la Canebière sans jamais avoir le temps d’y installer leur projet sportif et leur philosophie tactique. Depuis l’arrivée du président espagnol en juillet 2020, huit entraîneurs se sont ainsi succédés sur le banc des Phocéens en restant très souvent moins d’un an. Mais l’été 2024 pourrait mettre fin à cette malédiction. L’arrivée de Roberto De Zerbi se fait déjà ressentir sur le mercato estival et la direction marseillaise n’a pas tardé à se mettre au travail en s’appuyant sur l’attractivité naturelle de l’entraîneur italien.

La suite après cette publicité

Le tandem Longoria-Benatia, déterminé sur ce mercato estival, compte bien réaliser un grand été à Marseille avec le tacticien italien. Convoité par les plus grands clubs du Vieux Continent, Roberto De Zerbi a décidé de poser ses valises sur la Canebière même si des derniers détails, qui ne changent rien à l’accord entre le coach et la direction de l’OM, vont se régler. A Marseille, tout le monde voit désormais les choses en grand. Et forcément, les dirigeants marseillais veulent permettre à l’ancien coach de Brighton et de Sassuolo d’atteindre ses objectifs. Plusieurs recrues sont visées et outre l’arrivée imminente de Lilian Brassier, Marseille a déjà mis la main sur Ismaël Koné, une autre recrue de choix en provenance de Watford. Et selon nos informations, Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi et Giovanni Rossi essayent de travailler pour une piste en Italie qui mène à Manuel Locatelli, milieu italien de la Juventus.

À lire

Les South Winners de l’OM appellent à faire front contre l’extrême droite

Locatelli pas opposé à un départ

Il y a quelques jours, la presse italienne mentionnait un possible intérêt de l’OM pour Manuel Locatelli. Selon nos informations, cette piste est bien concrète avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. D’après nos indiscrétions, le joueur n’est pas contre un départ de la Juventus. En effet, son absence dans la liste de Luciano Spalletti pour l’Euro 2024 lui a donné des envies de départ. A la recherche d’un nouveau projet dans lequel il pourrait s’installer en leader, Manuel Locatelli souhaite rejouer sous les ordres de Roberto De Zerbi comme il l’avait déjà indiqué dans la presse italienne il y a plusieurs mois : «Je me sens proche de De Zerbi car il a changé ma vie. Nous parlons souvent, mais je veux rester ici pour le moment et Roberto le sait. Nous nous reverrons dans le futur. Nous l’espérons tous les deux». Entraîneur de Sassuolo lors de la saison révélation du milieu avant son départ à la Juventus, Roberto De Zerbi a toujours porté en haute estime le natif de Lecco qu’il considérait comme le noyau central de son système de jeu.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, la Juventus, qui continue de discuter pour verrouiller l’arrivée de plusieurs milieux de terrain (Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Khéphren Thuram), cherche à dégraisser le poste afin d’éviter un embouteillage la saison prochaine. Les Bianconeri enregistrent également le retour de suspension de Nicolò Fagioli et négocient toujours pour prolonger Adrien Rabiot. En ce sens, la direction turinoise veut renflouer les caisses en trouvant un point de chute à Manuel Locatelli dans le but de financer les autres transferts estivaux prévus. D’après nos indiscrétions, la transaction ne s’annonce pas si simple et le départ du milieu italien pourrait bien prendre la forme d’un prêt payant avec option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Des négociations vont avoir lieu dans les prochaines semaines entre l’OM et la Juventus pour juger la faisabilité d’une telle affaire. En tout cas, le profil de Manuel Locatelli est bien coché et le milieu italien n’est plus opposé à un départ de la Juventus.