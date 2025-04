L’Inter veut se débarrasser de ses flops

L’Inter Milan n’a plus gagné depuis 3 matches et c’est la 2e fois que cela lui arrive cette saison. Mais cette fois, dans le lot, il y a deux défaites qui font mal et coûtent cher. La première, face à Bologne en Serie A, laisse les Nerazzurri à égalité de points en tête du classement de Serie A avec Naples, ce qui augure d’une fin de saison à couteaux tirés. La deuxième les a éliminés de la Coupe d’Italie, avec supplément humiliation face au rival milanais (défaite 3-0). Elle a aussi mis un terme au rêve d’un fabuleux triplé.

Aujourd’hui, l’Inter est face à deux immenses défis. Le premier sera d’aller chercher le titre de champion pour la deuxième année consécutive, face à un Naples déterminé et qui n’a que ça en tête. Le deuxième sera d’éliminer le FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Et pour cela, le club lombard sait qu’il ne peut compter que sur ses titulaires habituels. Car les seconds couteaux, ceux qui doivent aider à remporter des matches lors de ces saisons à rallonge, ne sont clairement pas au rendez-vous.

Derrière le duo Martinez-Thuram, le désert

« Le problème n’est pas anodin car, s’il est vrai que l’effectif des Nerazzurri est globalement un cran au-dessus du reste de la compétition italienne, y compris Naples, ces énormes trous sur le banc ont compromis le triplé », écrit ainsi La Gazzetta dello Sport, qui met en avant le bilan catastrophique des attaquants remplaçants. Si Arnautovic s’en sort honorablement, à 36 ans, avec 7 buts au compteur, ce n’est pas le cas de Mehdi Taremi, recruté libre en provenance de Porto, et de Joaquin Correa, revenu de son prêt inutile à l’OM. Pour le dernier nommé, « les espoirs de résurgence étaient déjà minces en début de saison », tacle la Gazzetta dello Sport.

Auteur d’un seul but en 17 apparitions, Joaquin Correa n’aura donc pas servi à grand-chose, mais la plus grande déception provient de Mehdi Taremi, dont l’expérience devait servir à relayer Marcus Thuram. Résultat, 3 buts en 37 apparitions. Le journal italien ajoute le milieu Kristjan Asllani à la liste des flops, qui ne devraient pas faire long feu. Ces 4 hommes sont clairement annoncés sur le départ, l’Inter ayant acté l’échec de leur saison. Et leur inefficacité pourrait coûter cher à celle de l’Inter Milan si le club venait à tout perdre au cours des prochaines semaines…