L’Inter donne des nouvelles de Lautaro Martinez

Cette demi-finale aller de Ligue des Champions conclue sur un nul entre le Barça et l’Inter (3-3) a laissé des traces. Sorti avant la pause, Jules Koundé est d’ores et déjà forfait pour le retour, et ça devrait être le cas pour son adversaire, Lautaro Martinez, remplacé à la mi-temps de ce même match.

«L’attaquant argentin souffre d’une élongation au niveau des fléchisseurs de la cuisse gauche. L’état de l’attaquant nerazzurro sera évalué jour après jour», indique le communiqué du club italien, volontairement flou. Si aucune durée d’indisponibilité n’est évoquée, les médias transalpins parlent d’une absence de deux à trois semaines.