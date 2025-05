PSG : Luis Enrique réagit à sa nomination pour les trophées UNFP

En course pour remporter le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1, Luis Enrique, présent aux côtés d’Adi Hütter (AS Monaco), Eric Roy (Brest), Liam Rosenior (RC Strasbourg) et Bruno Genesio (Lille OSC), a évoqué cette nomination lors de la conférence de presse d’avant-match.

«Je ne suis pas du tout intéressé par les prix individuels, je ferai toujours le maximum pour être la meilleure version de moi-même au PSG, mais je ne suis pas du tout intéressé par les prix individuels», a cependant rappelé l’ancien sélectionneur de la Roja. Le message est clair.