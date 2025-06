PSG : Luis Enrique ravi du festival contre l’Inter Miami

Soirée de rêve pour le Paris Saint-Germain en 1/8e de finale de la Coupe du monde des Clubs. En écrasant l’Inter Miami (4-0), les Franciliens ont assuré leur ticket pour les quarts de finale et défieront soit le Bayern Munich soit Flamengo. Après la rencontre, le coach des Parisiens Luis Enrique s’est exprimé au micro de DAZN. Le technicien espagnol a félicité ses joueurs pour leur démonstration.

«Je me sens très bien, on a débuté très bien le match, on a contrôlé la partie, on s’est procuré beaucoup d’occasions, on a été excellent en première période, en seconde, on a eu un moins d’énergie, ça a été différent, mais je suis très heureux. Je suis ravi de tous les joueurs pour leur mentalité, on doit continuer à s’améliorer comme toujours, car c’est comme ça le football professionnel, mais je suis heureux», a-t-il déclaré.

