L’improbable défense que va aligner le Real Madrid face au Celta Vigo

Le Real Madrid y croit encore. Battu par le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi (2-3), éliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale par Arsenal (0-3, 1-2), le club cher à Florentino Pérez vit une saison 2024/2025 très compliquée, mais il croit toujours au miracle : celui de pouvoir déloger le Barça de la première place du classement de Liga. Deuxièmes à quatre longueurs des Catalans à cinq journées du terme, les Merengues sont plus que jamais dans le coup mathématiquement parlant, d’autant qu’un Clasico prévu le 11 mai pourrait changer la donne en cas de scénario favorable aux Madrilènes ce week-end.

Une défense décimée

Ça, c’est sur le papier. Mais sur le terrain, Carlo Ancelotti, dont le futur incertain pollue l’actualité du Real Madrid, est loin de pouvoir crier victoire face au Celta de Vigo, équipe qui se rendra au Bernabéu dimanche et qui a su tenir tête au Barça (2-2) ainsi qu’à l’Atlético (1-1) cette saison. Et si des interrogations entourent les Madrilènes, c’est surtout en raison d’une véritable hécatombe dont est victime Madrid. En attaque, Kylian Mbappé est annoncé apte et Ancelotti pourra compter sur ses atouts habituels, à savoir Vinicius Junior, Rodrygo et Jude Bellingham. En revanche, le secteur défensif ne peut pas en dire autant.

Alors que Dani Carvajal a repris l’entraînement collectif et qu’Eder Militão vise un retour pour la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, Ancelotti doit déplorer les absences d’Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et de David Alaba. Le premier cité s’est fait opérer du ménisque, mais avait écopé d’une suspension 6 matchs. Quant aux trois autres, ils sont tous forfaits jusqu’à la fin de la saison en raison de blessures musculaires, à l’ischio et au ménisque. Vous l’aurez compris, le but du jeu de la presse madrilène est de savoir quelle défense alignera Carlo Ancelotti. « Casse-tête », titre justement Marca en Une de son édition du jour.

Deux jeunes du Castilla à la rescousse ?

Commençons par un petit état des lieux. Actuellement, les seuls défenseurs (de métier) disponibles sont le latéral gauche Fran Garcia et les défenseurs centraux Raul Asencio et le placardisé Jesus Vallejo. Garcia, Vallejo, deux joueurs pour lesquels Ancelotti n’a que très peu de confiance. Vient ensuite l’ancien ailier reconverti latéral droit, Lucas Vazquez. Et c’est tout. Madrid peut aligner un quatuor défensif, mais il n’a plus de solution de rechange dans son effectif actuel jusqu’à la fin de la saison. Quelles solutions reste-t-il à l’Italien ? Un repositionnement d’Aurélien Tchouameni en défense central en est une au cas où Ancelotti ne voudrait vraiment pas lancer un Vallejo par exemple.

Seul souci, le Français déteste dépanner à ce poste et il doit surtout éviter de prendre un carton jaune qui le priverait du Clasico face au Barça, rappelle Marca. Reste alors à faire monter de jeunes talents de l’équipe réserve chez les A. plusieurs noms sont cités, mais deux reviennent avec insistance : le latéral droit Youssef Enriquez Lekhedim (19 ans, dit Yusi), dont nous vous avions dressé le portrait, et le défenseur central Jacobo Ramon (20 ans). Mais là encore, il y a un hic. Le Real Madrid Castilla joue le même jour que l’équipe première et Raul serait privé de ses deux piliers. Cependant, il y a fort à parier que la Casa Blanca donne la priorité aux enjeux de la formation d’Ancelotti, qui veut tout faire pour sauver son honneur et éviter un dernier échec.