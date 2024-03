Maroc : Youssef Enríquez Lekhedim, le nouveau Achraf Hakimi du Real Madrid

C’est un nom dont on devrait entendre parler dans les années à venir du côté du Real Madrid et du Maroc. Cette saison, Youssef Enríquez Lekhedim dit "Yusi" s’illustre dans les catégories de jeune du Real Madrid. Du haut de ses 18 ans, le latéral gauche est l’un des hommes forts de la formation d’Álvaro Arbeloa et il a souvent brillé en Youth League avec notamment deux passes décisives face à Braga et l’Union Berlin. Déjà la saison dernière, il s’était fait remarquer en étant l’un des grands artisans de la victoire finale de son équipe en championnat, en Coupe des champions d’Espagne et en Coupe du Roi avec le Real Madrid.

Considéré comme l’un des gros talents du football espagnol à son poste, Youssef Lekhedim n’a pas tardé à être sécurisé par le Real Madrid qui a décidé de le prolonger jusqu’en 2028 en décembre dernier (il arrivait quasiment à la fin de son contrat). Titulaire indiscutable dans l’équipe des Merengues qu’il a rejoint à ses 14 ans après être notamment passé par Getafe, Lekhedim fait aussi ses classes avec les catégories de jeunes de l’Espagne. Régulièrement convoqué, il dispute d’ailleurs l’Euro U17 avec la Rojita en 2022. Mais le latéral gauche sait que son coeur est ailleurs et il décide dès les catégories U20 de changer de sélection et de représenter le Maroc. Et il y a quelques jours, il a eu la très bonne surprise d’apparaître dans la liste finale de Walid Regragui avec les A pour cette trêve. Cela a de quoi surprendre puisque Lekhedim n’a jamais été convoqué dans le groupe pro du Real Madrid et n’a donc jamais disputé la moindre minute en professionnel. Une annonce qui a d’ailleurs été un peu éclipsée par l’arrivée de Brahim Diaz chez les Lions de l’Atlas.

Un profil très intéressant en latéral

Une ressemblance de plus avec Achraf Hakimi. Comme lui originaire de Getafe, comme lui latéral marocain du Real Madrid, "Yusi" pourrait connaitre son premier match en pro et sa première sélection en même temps (comme l’avait fait le latéral du PSG). Une preuve de la confiance qu’accorde la fédération marocaine en son joueur qui pourrait donc profiter de cette trêve pour découvrir le monde professionnel. Un souhait aussi de lui faire comprendre qu’il a un coup à jouer à un poste où le Maroc semble être démuni. Et Walid Regragui l’avait expliqué récemment, désormais avec l’objectif de la CAN 2025, l’heure est à un nouveau cycle dont Lekhedim semble faire partie.

Et s’il semble marcher clairement sur les pas d’Achraf Hakimi, Youssef Enriquez Lekhedim a un profil tout de même assez différent. Décris comme un latéral gauche assez complet, il s’est surtout illustré par sa grosse condition physique et sa capacité à être un bon défenseur avant d’être un bon attaquant (même s’il arrive souvent faire des statistiques). Sous les ordres d’Alvaro Arbeloa avec les U19, qui utilise beaucoup ses latéraux, Lekhedim a su s’illustrer positivement en étant régulièrement décisif en championnat. Ce mardi soir face à la Mauritanie, il pourrait disputer son premier match en professionnel. Le début d’une très belle histoire peut-être pour le natif de Madrid. Et justement à Madrid, on suit avec grand intérêt l’évolution d’un joueur qui pourrait rapidement taper à la porte des pros et partir en prêt dès cet été avec l’optique d’enchainer enfin à quelques mois d’une CAN 2025 à domicile au Maroc…