Le Real Madrid est très inquiet pour Vinicius Junior

C’est une très belle semaine qu’a vécu le Real Madrid. Une qualification pour les demies de la Ligue des Champions arrachée non sans souffrir sur la pelouse de Manchester City, puis, une victoire face à l’ennemi juré catalan lors du Clasico dimanche soir, histoire de plier définitivement la Liga. Une semaine qui a donc régalé fans et joueurs madrilènes. Mais c’est aussi une semaine qui a laissé des traces.

Effectivement, cette prolongation contre les Cityzens, puis ce match tout de même intense face aux Barcelonais a bien fatigué certains joueurs. Une situation qui inquiète un peu en interne, notamment en vue de la Ligue des Champions et de ce choc face au Bayern. Lors du match retour face à City par exemple, les joueurs étaient moins frais physiquement que ce qui était attendu et ce dont on a l’habitude avec les Merengues à ce stade de la saison. Comme l’explique Relevo, c’est particulièrement le cas de Vinicius Junior.

Le Real Madrid a pris des mesures

Ce n’est pas un hasard si Carlo Ancelotti l’a fait sortir lors du Clasico à 15 minutes de la fin, alors que le score était de 2-2. Du jamais vu cette saison, puisque le Brésilien a l’habitude de tout jouer, et se priver de l’atout offensif numéro 1 de l’équipe quand il faut aller chercher la victoire peut sembler curieux. Mais Ancelotti sait qu’il doit gérer au mieux l’ancien de Flamengo, qu’on trouve très fatigué à Madrid. Le staff de l’Italien veut doser son temps de jeu pour qu’il arrive en forme pour le Bayern. On apprend aussi que le staff médical réalise des analyses sanguines régulières pour traquer la forme des joueurs et anticiper d’éventuels coups de mou.

Les séances d’entrainement sont aussi très courtes depuis quelques semaines pour préserver les joueurs, alors qu’il reste neuf rencontres à jouer dans le cas où les Merengues venaient à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Heureusement, Carlo Ancelotti va pouvoir se permettre de faire tourner un peu en Liga pour que ses joueurs arrivent dans les meilleures conditions possibles pour cette double-confrontation palpitante face au Bayern Munich.