Ligue des Champions, PSG : l’annonce forte de Kylian Mbappé avant le choc contre Dortmund !

Comme en quart de finale face à Barcelone, c’est avec un retard d’un but que le PSG aborde sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund, mardi. Battus lors de la manche aller au Signal Iduna Park (0-1), cette semaine, les Parisiens devront réveiller des ressources restées endormies en Allemagne pour tenter de se hisser pour la deuxième fois de leur histoire en finale de C1, quatre ans après celle perdue face au Bayern Munich à Lisbonne.

Mais les joueurs de Luis Enrique en sont conscients : la présence de leur douzième homme, qui plus est dans un Parc des Princes en ébullition, joue en leur faveur. Ces derniers jours, l’optimisme était d’ailleurs total dans le vestiaire, malgré une logique pointe de frustration à l’idée de courir derrière ce retard. Un état d’esprit partagé par la star du PSG, Kylian Mbappé, attendu au tournant après son match aller décevant, à l’image de son équipe.

Mbappé promet une qualification en finale

Présent à un évènement co-organisé par Nike et sa fondation « Inspired By KM » ce dimanche, dans une boutique des Champs Elysées, aux côtés d’enfants, l’international français a pris la parole. L’occasion d’évoquer ce rendez-vous tant attendu par le public parisien : «si le match va bien se passer ? Je pense, je pense. Je suis déjà en préparation, a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Parisien. Il y a le joueur et l’homme. L’homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer d’assister à un événement comme ça. J’ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J’ai entendu beaucoup de "il faut gagner" ! Et ils ont raison, il faut gagner ! En tout cas, une journée comme ça sert à l’épanouissement de l’homme que je suis. Et c’est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale.

La pression : le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions (8 buts comme Harry Kane) connaît. Et il est déjà prêt à assumer ses responsabilités : «la pression ? C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale.» Il n’y a plus qu’à joindre les actes à la parole.