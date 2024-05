Le vestiaire du PSG est terriblement mécontent

Mercredi soir, le Borussia Dortmund a gagné la première bataille face au Paris Saint-Germain. Mais les Marsupiaux n’ont pas encore gagné la guerre, eux qui devraient être accueillis par un Parc des Princes ultra bouillant mardi soir lors de la 1/2 finale retour de l’UEFA Champions League. C’est en tout cas la demande formulée par Nasser Al-Khelaïfi à ses équipes. Impressionné par l’ambiance du Signal Iduna Park, le président du PSG souhaite que le douzième homme francilien joue son rôle mardi et mette une pression d’enfer.

NAK souhaite aussi que ses joueurs soient au rendez-vous, eux qui ne l’ont pas forcément été lors de la manche aller. Il a d’ailleurs prévu d’aller leur parler durant les prochains jours. Mais le dirigeant parisien n’a pas vraiment besoin de motiver les troupes puisque les joueurs sont très lucides sur leur prestation face au BVB. L’Equipe explique que les coéquipiers de Marquinhos sont à la fois frustrés et optimistes. Le quotidien sportif indique que les cadres de l’équipe ont évoqué une prestation "décevante" et pas au niveau d’un tel rendez-vous dans l’avion qui les ramenait dans la capitale française.

Les joueurs sont déçus de la manche aller

Certains, dont Ousmane Dembélé ou Fabian Ruiz, ont ressassé les occasions manquées. Un point qui donne malgré tout quelques motifs d’espoir aux Franciliens, qui s’appuient sur le fait qu’ils ont eu plusieurs opportunités de trouver le chemin des filets en Allemagne. On va marquer des buts au retour, tel était le message diffusé dans le camp parisien. De son côté, Luis Enrique a déjà commencé à plancher sur le match retour avec son staff, lui qui devra revoir sa copie pour mener son équipe en finale de C1 à Wembley. Un proche du PSG a expliqué à nos confrères qu’il devrait évoluer sa réflexion tactiquement et qu’il souhaite que son équipe fasse preuve d’un peu plus de patience.

En tout cas, il ne veut pas céder à la panique et s’inspirer de l’état d’esprit affiché lors du 1/4 de finale retour face au FC Barcelone. Pour cela, il comptera sur presque tout le monde, puisqu’il a perdu Lucas Hernandez, blessé. Il devra mobiliser les joueurs déçus. En effet, Le Parisien explique que Marco Asensio, Carlos Soler, Kang-In Lee ou encore Gonçalo Ramos, qui ne sont pas entrés en jeu mercredi, étaient déçus voire amers pour certains. Ils auront peut-être l’occasion d’aider le PSG mardi à domicile.