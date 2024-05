LdC : un PSG impuissant chute à Dortmund

Après le match nul hier entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-2) à l’Allianz Arena, suite des demi-finales de la Ligue des Champions ce mercredi soir avec le choc entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, sur la pelouse du Signal Iduna Park. A domicile, les Marsupiaux s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Ian Maatsen. Marcel Sabitzer et Emre Can constituaient le milieu de terrain. En pointe, Niclas Füllkrug prenait place avec Jadon Sancho, Julian Brandt et Karim Adeyemi pour le soutenir. De leur côté, les Franciliens s’organisaient dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery étaient alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutenaient le buteur Kylian Mbappé. La première période a été assez équilibrée, notamment dans l’entame où les deux équipes se sont échangées quelques tirs.

Trouvé sur la droite, Ousmane Dembélé a repiqué vers l’axe. A 25 mètres des cages, il a provoqué et armé un tir à ras de terre qui est passé à gauche du but du Borussia Dortmund (11e). Réponse immédiate des Allemands. Sur la droite, Sancho a lancé Julian Brandt qui a trouvé dans la surface Sabitzer dans un angle fermé. Le tir de l’Autrichien a été repoussé par Gianluigi Donnarumma (13e). Tout a été très vite ensuite de l’autre côté. Servi en retrait par Hakimi côté droit devant la surface du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a pris sa chance. Sa frappe enveloppée est passée à droite des buts de Kobel (18e). Sur la droite, Sancho a provoqué pour rentrer dans la surface. Il a remis en retrait dans l’axe pour Julian Brandt dont le tir puissant a été repoussé par le crâne de Marquinhos (30e). Inoffensifs, les Parisiens se sont fait punir. Sur une longue ouverture axiale de Schlotterbeck dans le dos de la défense parisienne, Füllkrug est trouvé. Couvert par Marquinhos, le buteur allemand a filé au but pour ajuster un tir parfait et tromper Donnarumma (35e, 1-0). Double mauvaise nouvelle pour le PSG puisque sur l’action du but, Lucas Hernandez s’est blessé en voulant intervenir. Malgré quelques soins reçus, l’international français a dû abandonner ses coéquipiers (42e). Peu avant la pause, le portier italien du PSG a encore sauvé son équipe. Sur un centre sur la gauche de Maatsen vers la surface parisienne, Füllkrug est trouvé au point de penalty. Il remet le ballon à gauche pour Sabitzer qui a déclenché une lourde frappe. Sa tentative puissante a été repoussée devant sa ligne par Donnarumma (44e).

Double poteau du PSG !

Le second acte a repris sur un rythme élevé avec un double poteau des Parisiens. Achraf Hakimi a décalé sur la gauche de la surface Kylian Mbappé dont le tir enroulé est venu mourir sur le poteau gauche. Le ballon lui est revenu et il a trouvé Bradley Barcola qui a remis en retrait pour Achraf Hakimi qui a touché le poteau droit (51e). Avec un sublime centre enroulé sur la droite par Marquinhos vers le premier poteau, Fabián Ruiz est trouvé à bout portant pour placer sa tête mais le cuir est passé juste à droite du but de Gregor Kobel (56e). La réponse du BVB s’est fait attendre mais a bien failli être douloureuse pour le PSG. Sur la droite, Jadon Sancho a déposé totalement Nuno Mendes pour rentrer dans la surface. Il a centré fort en retrait devant le but pour Niclas Füllkrug. A bout portant, l’ancien du Werder Brême a raté l’immanquable (60e). S’en est suivi une longue phase de possession pour le Paris Saint-Germain qui a essayé de construire dans le camp allemand avec malgré tout du déchet technique à la passe notamment.

Sur la gauche, Kylian Mbappé a distillé une jolie louche dans la surface pour Ousmane Dembélé. La reprise de ce dernier a été repoussée par Gregor Kobel puis Ian Maatsen a dégagé de la tête pour empêcher Randal Kolo Muani de reprendre (72e). Vitinha a ouvert le jeu vers la droite de la surface pour trouver Hakimi. Le Marocain a contrôlé et centré en retrait pour Ousmane Dembélé. A bout portant, il a armé une frappe qui est passée au-dessus du cadre (80e). Servi à l’entrée de la surface plein axe, Vitinha a tenté à son tour sa chance mais sa frappe est passée juste à gauche du but de Gregor Kobel (82e). Le BVB a bien failli sonner le PSG définitivement sur un sublime ballon glissé par Jadon Sancho dans la surface pour Julian Brandt qui se trouvait en position idéale au moment de frapper. Son tir a été contré au dernier moment par Marquinhos (84e). Dans l’axe, Warren Zaïre-Emery a enroulé un centre vers le but allemand. A bout portant Fabián Ruiz a vu sa tête passer au-dessus du cadre (87e). Avec une domination stérile, le PSG devra faire le travail au Parc des Princes mardi prochain avec l’objectif de rebondir pour se qualifier après ce petit revers en Allemagne (1-0).