PL : Chelsea étrille West Ham, Aston Villa chute à Brighton

À l’occasion de la 36e journée de Premier League, Chelsea accueillait West Ham à Stamford Bridge. Huitièmes au coup d’envoi, les Blues ne tardaient pas à prendre l’avantage dans ce derby londonien. Inarrêtable depuis le début de la saison, Palmer, opportuniste, lançait parfaitement les siens (1-0, 15e). Porté par cette ouverture du score, Chelsea allait ensuite dérouler. Alors que Gallagher doublait la mise d’une reprise du droit (2-0, 30e), Madueke permettait aux siens de s’envoler au tableau d’affichage (3-0, 36e). Si Gallagher trouvait, dans la foulée, la barre transversale des Hammers (38e), Bowen était lui tout proche de réduire la marque mais sa tentative trouvait également les montants (44e). Au retour des vestiaires, Jackson, servi par Madueke, participait au festival offensif des locaux (4-0, 48e) avant de s’offrir un doublé (5-0, 80e) et ainsi enterrer définitivement les derniers espoirs de West Ham.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Chelsea 54 35 11 15 9 11 70 59 9 West Ham 49 36 -14 13 10 13 56 70

Avec cette large victoire (5-0), les Blues remontent à la 7e place. West Ham reste au 9e rang. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Brighton, treizième, défiait Aston Villa, au pied du podium. Malgré une domination des hommes de Roberto De Zerbi au cours du premier acte, les deux formations rentraient dos à dos au vestiaire. Après la pause, la folie ne s’emparait toujours pas du Falmer Stadium. Si Pascal Gross pensait libérer ses coéquipiers, son but était finalement refusé (68e). Dans les derniers instants, les locaux bénéficiaient d’un penalty après une faute de Konsa et Joao Pedro ne se faisait pas prier pour transformer la sentence (1-0, 87e). Au classement et après ce succès arraché, les Seagulls pointent en 11e position. Aston Villa stagne, de son côté, à la quatrième place.