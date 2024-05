Premier League : Chelsea est en train de vivre un vrai miracle

Qui aurait cru il y a encore un mois que Chelsea serait toujours à la lutte pour les places européennes avant la fin du championnat ? Avant d’aborder cette 38e et dernière journée où Bournemouth les attend à Stamford Bridge, les Blues profitent de leur bonne forme pour se hisser à la 6e place. Ils pourraient même passer devant Tottenham sur le fil en cas de victoire dimanche, combinée à une défaite des Spurs sur la pelouse de Sheffield United. Un vrai miracle après avoir été autant en dehors des clous tout au long de cet exercice, le tout sans coupe d’Europe.

La suite après cette publicité

Si on reste là, Chelsea irait en Ligue Europa l’an prochain mais en fonction de la dernière journée de championnat et du résultat de la finale de FA Cup, le club Londres pourrait être reversé en Ligue Europa Conférence. Pour ce second scénario, il faudrait que Manchester United batte Manchester City. Toujours est-il que personne ou presque ne croyait en une qualification continentale début avril. Les Blues atteignaient alors péniblement la première moitié de tableau. Sur les 7 derniers matchs de championnat, il y a certes eu la déroute contre Arsenal (5-0) mais aussi 5 victoires et un nul contre Aston Villa.

À lire

PL : Chelsea enchaîne une quatrième victoire consécutive, Nkunku buteur

Pochettino : «Je suis tellement heureux pour les joueurs»

Autre performance notable. Mercredi soir, les hommes de Mauricio Pochettino sont allés gagner à Brighton (2-1). «C’est toujours difficile d’affronter cette équipe. Nous sommes très heureux car ces trois points signifient que nous sommes plus proches d’atteindre notre objectif, réagissait le coach argentin, évoquant aussi le mérite de ses protégés après tant de semaines compliquées. Je suis tellement heureux pour les joueurs. Le mérite leur revient après tout ce travail, notre approche du jeu, ce que nous essayons de mettre en place à l’entraînement. Je suis fier.»

La suite après cette publicité

Le technicien réussit enfin à mettre des choses en place comme ces permutations entre les latéraux et les milieux axiaux. À plusieurs reprises, on a pu voir Gusto échanger de place à Caicedo, même chose entre Cucurella et Gallagher. Au rayon des mauvaises nouvelles, Reece James, entré en jeu à la place de Gusto à la 69e minute n’a pas terminé le match, expulsé pour un mauvais geste sur Joao Pedro. L’Anglaise risque au moins 4 matchs de suspension d’après la presse anglaise, et donc de louper le prochain début de saison. Mudryk est lui sorti sur blessure.

Nkunku enfin de retour

Au Falmer Stadium, Cole Palmer a encore frappé, inscrivant son 22e but en Premier League, avant que Christopher Nkunku ne double la mise. C’est la 3e réalisation du Français, qui n’a disputé que 10 rencontres de championnat pour sa première saison à Chelsea. C’est l’autre satisfaction du moment chez les Blues. L’ancien Parisien est de retour sans gêne apparente. S’il est sans doute trop tard pour qu’il intègre la liste de Didier Deschamps, il faudra compter avec lui la saison prochaine. Et probablement dans une coupe d’Europe.