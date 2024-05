EdF, Arabie saoudite : les mots très forts de Nasser Larguet sur N’Golo Kanté

Près de deux ans après sa dernière apparition sous le maillot tricolore, N’Golo Kanté va effectuer son retour en sélection. Hier, le joueur d’Al-Ittihad était la grande surprise de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro en Allemagne. Si certains peuvent nourrir quelques doutes sur la capacité du Français à redevenir la meilleure version de lui-même, Nasser Larguet, DTN de l’Arabie saoudite, assure que le milieu de 33 ans a bien «retrouvé ses jambes de 20 ans» dans le Golfe.

«Dès le début de saison, à peine arrivé, j’ai été frappé par son activité. C’est incroyable, après la saison passée à Chelsea où il était si souvent blessé, il avait retrouvé ses jambes de 20 ans, a confié l’ancien dirigeant de l’OM dans un entretien accordé à Eurosport (…) Dans une région où le climat n’est pas toujours clément, avec la chaleur et l’humidité, Kanté est capable de faire des matches de 90 minutes et plus à haute intensité. Il n’est pas venu ici en pré-retraite, il est très impliqué, il a même été capitaine de son équipe. Le choix de Didier Deschamps est très objectif, N’Golo Kanté mérite sa sélection, il est à son meilleur niveau. »