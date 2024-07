Karim Benzema donne son favori pour le Ballon d’Or

De passage en Espagne, du côté de Benidorm, à l’occasion d’un stage de préparation avec Al-Ittihad. Karim Benzema s’est exprimé dans les colonnes de Marca concernant le Real Madrid et son favori pour le Ballon d’Or. Pour l’ancien international français : «Je vais dire Vini parce qu’il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu’il a fait cette année, c’est que dans la précédente, il était aussi au-dessus avec son football et ce qu’il fait avec le ballon. C’est un garçon, un footballeur complet.»

Ne tarissant pas d’éloges concernant son ancien coéquipier, le Nueve a également parlé de son ancien club. «À ce jour, je ne vois pas d’autre équipe qui puisse être meilleure que le Real Madrid», estime Benzema. Après une période compliquée en Arabie saoudite, le Ballon d’Or 2022 semble enfin avoir trouvé ses marques du côté de Jeddah et ne regrette pas son départ du Real.« Certains arrivent et d’autres partent. C’est comme ça. C’était le moment », a expliqué le natif de Lyon.