Moussa Diaby débarque à Al-Ittihad !

C’était la tendance, c’est désormais acté : Moussa Diaby est un joueur d’Al-Ittihad ! À 25 ans, l’international français (11 sélections) quitte Aston Villa, après une seule et unique saison dans le club de Birmingham (Angleterre). Arrivé l’été dernier pour 55 millions d’euros, après avoir passé quatre saisons au Bayer Leverkusen, Diaby a commencé la saison dans la peau d’un titulaire dans l’équipe d’Unaï Emery. Avant d’alterner entre le onze de départ et le banc de touche. Au final, il conclut son aventure anglaise avec un bilan de 54 matchs disputés, toutes compétitions confondues, pour un total de dix buts et de neuf passes décisives.

À Al-Ittihad, il sera associé à deux joueurs qu’il a pu côtoyer en sélection française : Karim Benzema et N’Golo Kanté, arrivés en juin 2023 dans le club de Djeddah. Il évoluera sous les ordres de Laurent Blanc, nommé officiellement nouveau coach de l’équipe saoudienne, le 13 juillet dernier. Son arrivée est dans la lignée des joueurs évoluant dans les grands championnats européens qui ont débarqué en Saudi Pro League depuis 2022 (Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Otavio…). Pendant plusieurs semaines, les Saoudiens ont poussé auprès d’Aston Villa, après avoir rapidement trouvé un accord avec le Français. Aston Villa voulait récupérer la somme investie l’année passée. Et après d’intenses négociations, c’est chose faite.

Dans le top 5 des plus gros transferts du championnat saoudien

Al-Ittihad a accepté de débourser 60 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher les services du joueur sous contrat jusqu’en 2028 avec les Vilains. Moussa Dibay a signé un contrat de cinq ans avec les pensionnaires du Stade du Roi-Abdallah.

Avec ce transfert, Moussa Diaby intègre le top 5 des plus gros transferts de l’histoire de la Saudi Pro League. Tout comme lui, Malcolm, parti à Al-Hilal en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, et Otavio, passé de Porto à Al-Nassr, ont été transférés pour 60 millions d’euros. Neymar, qui est à Al-Hilal depuis son départ du PSG, occupe la première place de ce classement avec un transfert de 90 millions d’euros. Le transfert de Moussa Diaby permet à Aston Villa de faire rentrer une importante somme dans les caisses du club. Quant à Diaby, il s’apprête à découvrir son cinquième club, après le PSG, Crotone (Italie), Leverkusen (Allemagne) et, donc, Aston Villa, à 25 ans.