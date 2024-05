Euro 2024 : la liste des 25 de l’équipe de France

Il y a de la revanche dans l’air chez nos Bleus. Après avoir digéré difficilement la défaite face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, la bande de Didier Deschamps veut également se racheter de son piètre parcours au dernier Euro. Éliminés dès les huitièmes de finale par la Suisse, alors qu’ils menaient 3-1, les Bleus espèrent rectifier le tir. Mais le chemin est encore long.

Opposés à la Pologne, aux Pays-Bas et à l’Autriche dans le groupe D, les partenaires de Kylian Mbappé savent qu’ils n’auront pas un parcours de santé pour sortir des poules. Néanmoins, la France reste l’un des grands favoris de la compétition, même si Didier Deschamps a dû faire face à des événements contraires comme les blessures d’Aurélien Tchouameni, Mike Maignan ou encore Kingsley Coman. Sans oublier le forfait acte de Lucas Hernandez, touché au genou.

Première pour Barcola, retour de Kanté et Mendy

Ce qui n’a pas empêché le sélectionneur de composer une liste de 25 noms sans trop de surprises. Si aucun pépin physique majeur n’est à déclarer d’ici là, DD s’appuiera sur un groupe dont 80% étaient déjà présents au Qatar en 2022. Des petites nouveautés sont quand même à signaler comme la présence de Jonathan Clauss, qui avait été écarté du Mondial 2022 au dernier moment. On pense aussi au jeune talent parisien Warren Zaïre-Emery, ainsi qu’à son coéquipier au PSG, Bradley Barcola.

Auteur de 5 buts et 9 passes décisives avec le club de la capitale, l’ancien Lyonnais a prouvé au staff tricolore qu’il avait l’étoffe pour être du voyage, même s’il n’a jamais intégré le groupe des A. Enfin, et c’est peut-être la grosse surprise du soir, N’Golo Kanté fait son retour en bleu, tout comme le Merengue Ferland Mendy. Le joueur d’Al-Ittihad âgé de 33 ans n’a plus fréquenté la sélection nationale depuis le mois de juin 2022.

La liste complète de la France pour l’Euro 2024 :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens), Alphonse Areola (West Ham)

Défenseurs : Theo Hernandez (AC Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jonathan Clauss (OM), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Adrien Rabiot (Juventus), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG), Youssouf Fofana (Monaco), N’Golo Kanté (Al-ittihad)

Attaquants : Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (PSG), Randal Kolo Muani (PSG)