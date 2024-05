MLS : Lionel Messi domine le classement des joueurs les plus payés

Il y a un an, après deux saisons passées en France, Lionel Messi annonçait son départ du PSG. Un an plus tard, Lionel Messi fait les beaux jours de l’Inter Miami, aux États-Unis. L’Argentin a signé un contrat de deux ans (jusqu’en 2025) en Floride et s’affirme comme le joueur le mieux payé du championnat. Selon le syndicat des joueurs, Lionel Messi touche chaque mois 20,45 millions de dollars (18,8 millions d’euros) à l’Inter Miami, ce qui fait de lui, et de loin, le joueur le mieux payé de la MLS.

La suite après cette publicité

En deuxième position, Lorenzo Insigne gagne 15,4 millions de dollars (13,25 millions d’euros) avec Toronto. Sergio Busquets (8 millions d’euros) complète le podium devant ses coéquipiers Luis Suarez et Jordi Alba (1,38 million d’euros). Hugo Lloris est bien plus en retrait avec un salaire annuel s’élevant à "seulement" 322 000 euros. Au final, Lionel Messi était mieux payé l’an dernier avec le PSG. Son départ, ainsi que celui de Neymar, a permis de réaliser de grosses économies sur la masse salariale.