Les économies de salaires délirantes du PSG…

Nasser Al-Khelaïfi a souvent promis un Paris Saint-Germain moins bling-bling. Cela n’a pas empêché le club de la capitale de dépenser plus de 400 M€ l’été dernier pour se renforcer. Mais quand on jette un œil sur la masse salariale des Rouge et Bleu, une tendance se dégage : le bling-bling est bel et bien en train de disparaître. Durant l’été 2023, Paris s’était déjà allégé d’un sacré poids en laissant filer Lionel Messi à l’Inter Miami et en vendant Neymar à Al-Hilal. Deux superstars au rendement très discutable ces dernières années qui touchaient chacune un salaire annuel brut de 44,1 M€. En un été, le PSG s’est donc délesté de 88,2 M€ de salaires !

Bientôt plus de salaires hors-normes

Un sacré coup de balai qui a permis au champion de France de réaliser une économie XXL. Cependant, il n’a pas choisi de garder cet argent au frais. Le PSG a décidé de réinvestir presque totalement les salaires de ces deux éléments pour payer ceux de huit recrues (13,4 M€ bruts pour Dembélé, 13,2 M€ pour Hernandez et Skriniar, 9,9 M€ pour Asensio, 9 M€ pour Kolo Muani, 6,6 M€ pour Barcola, 5,3 M€ pour Ramos et 4,9 M€ pour Ugarte). Même si les investissements consentis sur RKM, Asensio ou Skriniar sont encore loin de donner satisfaction, ça reste une tactique enfin judicieuse pour un club qui a souvent été handicapé sur le mercato par les salaires (trop) importants de ses têtes d’affiche.

Cet été, le départ annoncé de Kylain Mbappé va également permettre au PSG de peser moins lourd financièrement. Sportivement, la perte est énorme, mais du point de vue comptable, c’est 72 M€ bruts en moins. Et ce n’est pas tout puisque les départs de quatre autres joueurs en fin de contrat vont faire du bien aux caisses parisiennes. Keylor Navas (6,8 M€/an), Layvin Kurzawa (6 M€), Sergio Rico (2 M€) et Alexandre Letellier (600 000€) vont partir et avec Mbappé, c’est un total d’environ 87,4 M€ qui sera économisé, soit presque autant qu’après le départ du duo Messi-Neymar !

Des économies XXL

Une (bonne ?) partie de cette somme sera sûrement réinvestie dans les salaires de futures recrues estivales, mais pour se rendre vraiment compte de la dimension de l’économie de salaire réalisée par le PSG, il suffit de comparer ce montant avec les autres masses salariales de Ligue 1. Cet été, les cinq départs cités ci-dessus représentent quasiment l’addition des masses salariales du Havre, de Metz, de Clermont et de Toulouse (95,4 M€ environ). C’est aussi plus que toute la masse salariale du LOSC (73,3 M€). Enfin, si l’on additionne les salaires économisés avec ces départs à ceux du duo Messi-Neymar, le PSG aura vu partir en un an une masse salariale (de sept joueurs seulement) supérieure à celle l’OL (156,7 M€). Délirant.

Et ce n’est pas fini, car le club francilien cherchera peut-être à se débarrasser d’autres « poids morts » très généreusement rémunérés. On pense à Juan Bernat qui vient de passer une saison quasiment blanche à Benfica et payé 8,76 M€ par an au PSG (jusqu’en 2025). Autre blessé récurrent : Renato Sanches. Recrue estampillée Christophe Galtier, le Portugais va revenir de son prêt à Rome où il a enchaîné les pépins physiques. Sous contrat jusqu’en 2027, il touche 6,48 M€ par saison. Enfin, quid de certains indésirables de Luis Enrique tels que Nordi Mukiele ou Carlos Soler. Tous les deux liés jusqu’en 2027, le défenseur et le milieu offensif touchent respectivement 8,4 M€ et 6 M€ par saison.

