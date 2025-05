Le message de Kylian Mbappé à Luka Modric après l’annonce de son départ

Alors que Luka Modric a annoncé, ce jeudi, son départ du Real Madrid à l’issue de la Coupe du monde des Clubs, les hommages se multiplient. Après la Liga et Vinicius Junior, c’est au tour de Kylian Mbappé, arrivé l’été dernier, d’envoyer un message au milieu de terrain croate.

«Brate, j’ai eu la chance de jouer et de partager les vestiaires avec toi cette saison. J’ai pu voir de plus près ce que signifie vraiment la grandeur… Tu es une personne merveilleuse. Tu as écris l’histoire du meilleur club du monde pendant plus d’une décennie et tu as tout gagné mais tu as gagné quelque chose qui n’a pas de prix : le respect et l’admiration du monde. Merci pour tout LEGEND», a ainsi déclaré le Bondynois sur Instagram.