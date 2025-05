Atalanta : retournement de situation dans l’avenir de Gian Piero Gasperini ?

Et si Gian Piero Gasperini restait finalement sur le banc de l’Atalanta ? Depuis l’élimination en Ligue des Champions, l’Atalanta semble méconnaissable et enchaîne quelques péripéties en interne. De l’affaire du pénalty manqué par Ademola Lookman à la grande annonce de Gian Piero Gasperini sur son avenir, rien ne semble aller pour le mieux à Bergame. Pour rappel, l’entraîneur italien avait tout simplement saisi la perche tendue par la presse pour annoncer son départ du club. Après avoir prolongé son contrat de deux saisons l’été dernier, le tacticien de 67 ans ne devrait pas faire long feu à Bergame puisqu’il souhaite déjà se réunir avec sa direction en fin de saison : «il y a un début et une fin à toutes choses, il n’y aura ni prolongation, ni continuité. À la fin de la saison, nous verrons si ce sera le cas de partir maintenant ou attendre la fin de mon contrat (en juin 2026, ndlr)». Des propos tenus en février dernier, mais en conférence de presse dimanche, Gasperini semble calmer le jeu, du moins pour le moment : «on en reparlera quand on aura gagné notre ticket en Ligue des Champions, si on le gagne… (…) J’ai un lien fort avec Bergame et l’Atalanta, et ce que nous avons accompli cette année va encore plus loin que les précédentes».

L’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, s’est exprimé à nouveau sur son avenir, en marge de la 2e cérémonie de remise du Prix Telenord-Gianni Di Marzio à Portofino. «L’Atalanta a désormais atteint un niveau de force et d’équilibre que ce contrecoup en cas de départ ne pourrait certainement pas avoir. Même si cela ne signifie pas que je resterai ou non, nous devons nous asseoir et en discuter. La prolongation n’est pas décisive, j’ai un contrat avec l’Atalanta. Comme l’a dit Luca Percassi (le DG de l’Atalanta), il y a une telle harmonie entre nous qu’il n’y aura pas de problèmes. Ensuite, il y a le football entre les deux et, contrairement aux autres années, ce que l’Atalanta a fait ne sera pas facile à reproduire et cela m’inquiète. Ce n’est pas si évident. Le championnat a été vraiment difficile, regardez l’Inter ou Naples hier soir. Plus que de penser aux points perdus, ce sont ceux que nous avons pris qui me convainquent de la qualité de notre championnat. Nous évaluerons les possibilités. Comme toujours, l’Atalanta doit examiner les bilans et il y aura des départs, cela dépend lesquels. Ce ne sera pas facile de se reproduire».