Liverpool : l’émouvant adieu de Jürgen Klopp

C’est déjà le début de la fin d’une ère. Après avoir annoncé son départ en janvier, Jürgen Klopp va faire ses adieux à son public d’Anfield Road, neuf ans après son arrivée sur le banc du club rouge. Ce vendredi, lors de sa dernière conférence de presse d’avant-match avec Liverpool, le manager allemand a été plutôt ému à la veille de la réception de Wolverhampton (17 heures), pour son dernier match de la saison. «J’ai vécu la semaine la plus intense de ma vie. Hier, les joueurs se sont dit au revoir, nous avons fait un barbecue ici. J’ai beaucoup de moments émouvants bien sûr. Dire au revoir n’est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela voudrait dire que le moment n’était pas le bon. Le moment était génial. Ce sera dur», a-t-il d’abord expliqué.

La suite après cette publicité

Avant de faire le bilan de son passage chez les Reds et d’évoquer quelques regrets. «Je sais que nous aurions pu gagner plus, mais je ne peux pas changer cela. Nous aurions pu gagner moins aussi. Ne pas être champion d’un point n’est pas une belle expérience, mais c’est une expérience. Je n’aurais pas pu faire quelque chose de différent dans ces moments-là. Quand nous ne marquons pas à City alors que le ballon n’était pas au-dessus de la ligne, et qu’Aguero marque à Burnley alors qu’il est juste au-dessus de la ligne. Ce n’est pas ma faute. Nous aurions pu gagner plus de Ligue des Champions. Participer à trois finales est un exploit exceptionnel. Il y a de fortes chances que vous perdiez la finale, c’est comme ça», a-t-il expliqué, avant de rendre hommage à toutes les personnes qu’il a côtoyé.