PL : Chelsea enchaîne une quatrième victoire consécutive, Nkunku buteur

Il y avait deux matches en retard de la 34e journée de Premier League ce soir. En attendant la fin du choc entre Manchester United et Newcastle, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Brighton pour espérer accrocher la cinquième place, en revenant à trois longueurs de Tottenham. Et les hommes de Mauricio Pochettino ont rempli leur mission.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Chelsea 60 37 13 17 9 11 75 62 10 Brighton 48 37 -5 12 12 13 55 60

Cole Palmer a ouvert le score à la 34e minute, avant que le Français Christopher Nkunku n’inscrive le but du break à la 64e. Une délivrance pour l’ancien Parisien qui revient de blessure et qui n’avait plus marqué depuis le 31 janvier dernier. Vainqueurs des Seagulls 2-1, les Blues enchaînent un quatrième succès consécutif et grimpent à la sixième place du classement avant le dernier match de la saison à domicile face à Bournemouth.