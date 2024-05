Auxerre : Christophe Pélissier voit grand pour la suite !

Avec Auxerre, Christophe Pélissier a réalisé la saison idéale. Premier pendant une grande majorité de la saison, l’AJA a confirmé sa belle cuvée en gardant le trône de leader et en sécurisant le titre de Ligue 2 et la montée en Ligue 1 pour la saison prochaine. Un accomplissement pour l’ancien entraîneur de Lorient qui a fait part de sa satisfaction au micro de Prime Vidéo ce vendredi après la large victoire de son équipe contre Concarneau (4-1). Mieux encore, le coach de 58 ans a confessé qu’il avait de grands objectifs avec les pensionnaires de l’Abbé-Deschamps :

«C’est un travail de tout le club qui a été bien fait. Quand on descend, ce n’est jamais évident. On a prouvé Auxerre On veut rester en Ligue 1 et il faudra stabiliser le club en Ligue 1. Et pourquoi pas plus haut ? Non, il faudra déjà se maintenir et on sait que c’est la difficulté dans une Ligue 1 à 18 clubs. On se doit d’être ambitieux quand on est Auxerre. Après, il faut toujours voir grand et voir loin. C’est ce que je leur dis à chaque fois. Quand on a eu la montée en tête, on a vite eu le titre aussi. Félicitations aux garçons qui ont fait une saison sans accroc avec 72 buts inscrits, c’est extraordinaire.»