EdF, OM : la réponse cinglante de la compagne de Jonathan Clauss

Alors que l’Olympique de Marseille boucle une saison 2023/2024 très pénible et potentiellement marquée par l’échec d’une qualification en coupe d’Europe, la vidéo postée hier soir par la compagne de Jonathan Clauss au moment de l’annonce de la liste des 25 Bleus retenus pour l’Euro fait polémique. Beaucoup de supporters marseillais n’ont pas apprécié de voir le latéral célébrer publiquement sa convocation alors que l’OM vit des moments difficiles. Des attaques qui ont fait réagir celle qui partage la vie du joueur

« Les gens qui veulent continuer à être méchants, souhaiter les croisés, etc… Grand bien vous fasse. La saison de l’OM a certes été compliquée, personne n’a dit le contraire. Tout le monde a une part de responsabilité dans cette année éprouvante et remplie de rebondissements (faut pas l’oublier) mais ce qui est sûr, c’est que personne ne s’est jamais économisé sur le terrain. L’EDF et l’OM sont deux choses différentes ! La déception des résultats de l’OM n’empêche pas d’être heureux de l’annonce de la liste des Bleus. Soyez intelligents et faites la part des choses. Sinon le bouton UNFOLLOW n’est pas loin, vous gênez pas. Sujet clos ! personne ne gâchera mon bonheur ici », a-t-elle posté dans une story publiée sur son compte Instagram.