Mercato OM : cette très complexe piste Alexis Sanchez

Pierre-Emerick Aubameyang avait remplacé Alexis Sanchez durant l’été 2023. Ce dernier sera-t-il celui qui remplacera l’attaquant gabonais parti faire sauter la banque en Arabie saoudite ? C’est tout à fait plausible puisque la star chilienne fait partie d’une liste d’attaquants pistés par le tandem Pablo Longoria-Mehdi Benatia. Mais à l’instar des autres pistes offensives creusées par le board marseillais (Hwang Hee-chan, Eddie Nketiah notamment), la piste Alexis Sanchez est complexe.

Premier problème et il est de taille, le statut de joueur extra-communautaire de la star chilienne, dont Pablo Longoria a parlé il y a quelques jours en conférence de presse. «Je respecte ce qu’il a fait ici et les valeurs apportées au groupe. Je ne peux dire que des choses positives sur lui. On doit reconstruire le secteur offensif. Il y a eu des départs, il y en aura encore. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas souhaité et change la stratégie. Les liens avec Alexis et son entourage sont en place. On a quatre places d’extracommunautaires, trois sont prises avec l’arrivée de Mason (Greenwood).»

Les émoluments du Chilien et la situation des indésirables à prendre en compte

En faisant venir le Chilien, qui de son côté a clairement ouvert la porte à un retour, l’OM se priverait de la dernière place disponible dans son effectif et lui fermerait pas mal de portes sur le marché des transferts… à moins de se séparer d’Amir Murillo ou de Luis Henrique qui occupe deux des trois places extra-communautaires avec Mason Greenwood qui vient d’arriver. Autre problématique concernant Alexis Sanchez et au-delà de son âge, les émoluments que le chilien est habitué à percevoir.

Un élément loin d’être anodin alors que l’OM est en pleine refonte de son effectif, avec encore plusieurs postes à pourvoir, et que la masse salariale occupée par les indésirables risque sérieusement de bloquer certains dossiers dont celui de Sanchez. On le voit, la situation n’est pas simple et il va sans doute falloir attendre un peu avant d’imaginer voir Alexis Sanchez (35 ans) faire son come-back dans un Stade Orange Vélodrome acquis à sa cause. Il faut dire que l’ancien du Barça et d’Arsenal avait réalisé une saison pleine à l’OM (18 buts et 3 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues).