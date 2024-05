Mercato : comment Aston Villa prépare son grand retour en Ligue des Champions

Une si longue attente. La défaite de Tottenham contre Manchester City mardi soir (2-0) a aussi fait des heureux du côté de Birmingham. Les joueurs d’Aston Villa s’étaient donnés rendez-vous pour célébrer leur qualification à la prochaine Ligue des Champions. Après 41 ans d’absence, le club vainqueur de la C1 en 1982 retrouve la plus grande des coupes d’Europe. Quoiqu’il se passe dimanche lors de la 38e journée de Premier League, Villa terminera le championnat à la 4e place, devant des mastodontes comme Chelsea et Manchester United. Il peut d’ores et déjà préparer la suite des événements et essayer de ne pas connaître les mêmes difficultés que Newcastle lors de cet exercice.

Cela passe évidemment par le mercato d’intersaison. Grâce à cette qualification en Ligue des Champions, les Villans vont pouvoir être plus attrayants aux yeux des renforts visés que les deux écuries plus réputées citées précédemment. C’est aussi un chèque d’environ 60 M€ qui va tomber dans les caisses du club. Cette somme sera ajustée en fonction de ses résultats. Malgré les règles de fair-play financier imposées par la Premier League et souvent considérées comme limitantes par les propriétaires de club, ce montant permettra non seulement de mieux recruter mais aussi de financer le futur contrat d’Unai Emery.

Des milieux et des ailiers en priorité

Il faut bien récompenser l’architecte. 20 mois après son arrivée, l’entraîneur espagnol, encore lié jusqu’en 2027, se verra proposer un bail à plus long terme et encore mieux rémunéré pour en faire l’un des coachs les mieux payés au monde d’après The Telegraph. Cela donnera le ton au mercato où des milieux de terrain et des ailiers seront la priorité. Des premiers noms sont même déjà sortis dans la presse anglaise comme Emile Smith Rowe (24 ans), régulièrement courtisé depuis quelques mercatos. Le milieu offensif ne sera pas retenu par Arsenal cette fois où il est encore sous contrat pour deux ans.

En difficultés depuis son transfert l’été dernier à Al-Ahli, Gabri Veiga est aussi ciblé par Aston Villa pour renforcer son entrejeu. Après avoir choisi l’Arabie saoudite il y a un an, le jeune Espagnol (21 ans) serait prêt à revenir sur le Vieux Continent pour se relancer sous la houlette de son compatriote. S’il est aussi courtisé par l’Atlético de Madrid, l’ancien du Celta est l’une des priorités. En cas d’échec, la piste menant à Álex Baena pourrait être activée. Le joueur de 22 ans réalise une très belle saison avec Villarreal, où il a connu Emery, remportant au passage la Ligue Europa. Carlos Soler intègre également cette short-list, lui qui est sur la liste des transferts au PSG.

Aston Villa regarde en Ligue 1

Outre Zaniolo dont le prêt ne devrait pas être prolongé, Clément Lenglet va lui aussi quitter le club à la fin de la saison. Aston Villa tentera de pallier ce départ en défense. Le nom de Mario Hermoso (28 ans), en fin de contrat à l’Atlético, revient avec insistance ces derniers temps, lui qui a l’expérience de la C1. Enfin, Emery souhaite renforcer le poste de latéral droit et gauche où seuls Matty Cash et Lucas Digne font figures de tauliers. Denzel Dumfries est courtisé alors que l’Inter a besoin d’argent. Un transfert est estimé à au moins 40 M€ alors qu’à gauche le Brestois Bradley Locko a vu son nom apparaître pour 25 M€. Ce dernier découvrira l’Europe quoi qu’il en soit.