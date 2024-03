Gabri Veiga raconte son adaptation difficile en Arabie saoudite

L’été dernier, après une belle saison du côté du Celta de Vigo, Gabri Veiga (21 ans) a décidé de rallier l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Ahli. Le milieu de terrain a joué 16 matchs de Saudi Pro League, pour quatre buts et trois passes décisives. L’Espagnol, qui est l’un des grands transferts l’été dernier en Arabie saoudite, a mis du temps à s’adapter comme il l’a confié au média AS.

«Au début, c’était difficile, surtout pour un enfant comme moi, qui est resté à la maison depuis son plus jeune âge et qui n’est jamais parti. Mais maintenant, je me suis très bien adapté à la maison, à l’équipe», a-t-il confié, avant de justifier son choix de rejoindre Al-Ahli. «L’argent ? C’est un facteur secondaire. Le plus important est la façon dont vous pouvez continuer à vous développer là-bas en tant que joueur, le fait de vous sentir important, le fait qu’un entraîneur vous appelle quatre ou cinq fois par jour, comme l’a fait Matthias (Jaissle)», a assuré Veiga.