Mercato PSG : 3 joueurs sont sur la sellette

Luis Enrique n’a pas sa langue dans sa poche. Qu’on aime ou pas son style, l’Espagnol reste fidèle à sa ligne de conduite. Hier, en conférence de presse, l’Asturien a fait passer quelques messages. Visiblement encore agacé après la défaite de son équipe dimanche soir face à Toulouse en Ligue 1 au Parc des Princes (3-1), la troisième de suite après les deux revers face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, il a sèchement recadré ses joueurs. « Après avoir perdu contre Toulouse, j’étais en colère, dégoûté. Ce dont j’ai besoin, c’est de joueurs motivés. Il faut être un joueur différent », a-t-il lâché.

Luis Enrique veut des joueurs impliqués

Puis, il a ajouté : «tous les joueurs ne peuvent pas jouer au PSG. L’engagement, l’attitude doivent être au maximum. C’est ce que je cherche depuis que je suis là. Celui qui n’est là que quand ça l’intéresse, ça ne m’intéresse pas et il ne jouera pas au PSG. C’est un message clair et direct. Demain, on va jouer contre Nice et je veux une équipe compétitive. Ça peut arriver qu’une équipe soit meilleure que nous, mais l’équipe doit être à la hauteur du club et des supporters. Si quelqu’un ne voit pas les choses comme ça, il ne sera pas dans les plans futurs du PSG.»

Justement, certains n’entrent plus dans les plans du club français, à l’image de Kylian Mbappé ou de Keylor Navas. En fin de contrat, les deux hommes vont s’en aller cet été. Il faudra aussi faire le point concernant les éléments en prêt, comme Renato Sanches (AS Roma), Juan Bernat (Benfica) ou encore Xavi Simons (RB Leipzig). Enfin, il y a les joueurs dont l’avenir est aujourd’hui incertain. Trois sont notamment sur la sellette si on se fie aux informations dévoilées par L’Equipe ce mercredi matin. On retrouve notamment Manuel Ugarte (23 ans).

Trois éléments à l’avenir incertain

Arrivé l’été dernier en provenance du Sporting CP pour 60 M€, l’Uruguayen n’a pas totalement convaincu Luis Enrique et son staff. Nos confrères précisent d’ailleurs que son départ n’est pas forcément un sujet tabou en coulisses à Paris. Il a même été proposé à la Juventus et l’AC Milan. De son côté, le joueur ne semble rien exclure pour le moment. Arrivé libre lors du mercato d’été 2023, Milan Skriniar (29 ans), lui, devait jouer un rôle majeur en défense. Mais l’ancien de l’Inter n’a pas impressionné, lui qui a aussi été handicapé par les pépins physiques.

Au-delà de ça, son style de jeu ne convient pas vraiment à son entraîneur. Bien qu’il n’envisage pas un départ, la direction parisienne, déçue de lui, n’est pas fermée assurent nos confrères. Ce que nous pouvons confirmer, puisque l’idée d’un prêt voire d’un transfert n’est pas exclue. Enfin, il y a le cas Carlos Soler (27 ans). Présent depuis 2022, l’Espagnol n’a pas vraiment mis tout le monde d’accord. Un départ se profile donc pour le joueur sous contrat jusqu’en 2027 et acheté 18 M€. Aston Villa avance d’ailleurs sur ce dossier selon L’Equipe. D’après nos informations, il n’a pas vraiment de pistes sérieuses à l’heure actuelle. Ce qui est sûr, c’est que les prochaines semaines seront décisives pour ces trois joueurs.

