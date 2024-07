Amical : l’OM se promène contre Toulon pour la première de Greenwood

La première de Roberto De Zerbi en amical ne restera pas dans les mémoires. Elle s’est soldée par une défaite contre Nîmes (2-0), club de National 1 le week-end dernier. A sa décharge, l’entraineur italien a à sa disposition une équipe encore bringuebalante. Cette fois contre Toulon (National 2) à la Commanderie, il pouvait aligner sa nouvelle recrue Greenwood dans son 4-2-3-1. L’Anglais évoluait en soutien de Moumbagna avec Henrique et Harit, alors que Meïté et Merlin occupaient les rôles de latéraux, entourant la charnière Brassier-Balerdi.

On voyait cette fois des Marseillais très entreprenants dès le coup d’envoi avec plusieurs situations à mettre à leur actif (2e, 4e), notamment Harit (6e) et Henrique (9e). Ounahi aurait même dû ouvrir le score sur cette énorme occasion mais son tir raté finissait dans les gants du portier varois (13e). Discret jusque-là, Mason Greenwood commençait à se signaler entre une première percée (16e) et une frappe infructueuse (20e). Le manque de réalisme commençait même à devenir criant avec ces nouvelles tentatives hors cadre d’Ounahi (24e), Moumbagna (31e) et Harit (34e).

Greenwood remplacé à la pause

Mais à force d’insister, l’OM a fini par marquer, dans la plus grande confusion d’ailleurs puisque le ballon contré sur les tentatives de Balerdi et Brassier finissait sa course dans le but grâce à l’aide involontaire de la tête de Kondogbia (1-0, 38e). Le plus dur était fait pour des Phocéens, plus réalistes par la suite. L’entrée à la pause d’Abdallah et Sternal (à la place de Greenwood et Moumbagna) ont également fait du bien. Le retour des vestiaires a pourtant été compliqué avec une baisse physique illustré par cette erreur défensive bien rattrapée par Balerdi (46e).

Sternal obtenait un penalty transformé par Harit (2-0, 58e). Le 3e but se faisait sentir entre cette réalisation refusée à Abdallah pour hors-jeu (63e), puis ce tir de Sternal (66e). C’est finalement une frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface d’Abdallah qui mettait définitivement l’OM à l’abri. Mieux encore pour finir, Simon Ngapandouetnbu sauvait les siens et Alexi Koum, auteur d’une faute dans sa surface (78e). La fin de rencontre apparaissait plus calme et retombait en intensité. Après une première défaite, l’OM s’impose cette fois 3-0 contre Toulon.

La composition en première mi-temps : Blanco - Merlin, Balerdi, Brassier, Meïté - Ounahi, Kondogbia - Greenwood, Harit, Henrique - Moumbagna

La composition de la seconde période : Blanco - Merlin, Balerdi, Brassier, Meïté - Ounahi, Kondogbia - Abdallah, Harit, Henrique - Sternal