OM : Ismaël Bennacer se confie sur sa relation Medhi Benatia

Dans un entretien accordé à La Provence, Ismaël Bennacer a commenté l’actualité marseillaise, notamment après la discussion musclée entre le vestiaire et Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain phocéen est également revenu sur sa relation avec Medhi Benatia.

«Ah Medhi… J’ai joué contre lui déjà. Je vois que ça lui tient à cœur d’avoir ce rôle important dans un club important. Il nous aide beaucoup, il est là, il nous laisse nous débrouiller par nous-mêmes, mais dès qu’il dit quelque chose, c’est pertinent et ça aide l’équipe. Il est derrière nous sans être trop derrière nous. Il essaie de trouver des solutions et il est très proche du coach. C’est rare dans les clubs de voir un directeur si proche de l’entraîneur et des joueurs», a lancé le joueur de 27 ans.