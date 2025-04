OM : Ismaël Bennacer réagit aux critiques

Dans un entretien accordé à La Provence, Ismaël Bennacer (27 ans) s’est longuement confié sur le contexte marseillais avant de réagir aux possibles critiques des supporters et/ou des observateurs.

«Non. Je me donne au maximum. Ça fait partie du métier d’être critiqué. Moi, je vous dis la vérité, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Des personnes s’occupent de mes comptes, on se met d’accord sur les posts, mais je n’ai pas le temps pour tout ça. Je me concentre sur ce que je dois faire sur le terrain, puis avec ma famille, mon épouse et mes deux enfants. Je parle beaucoup avec le coach et avec Medhi Benatia, on se demande toujours comment s’améliorer», a ainsi confié l’Algérien.