Jackpot pour les villes accueillant la Coupe du Monde des Clubs

À l’approche de la Coupe du Monde des Clubs 2025, dans un tout nouveau format à 32 équipes, la FIFA a annoncé ce jeudi une initiative à portée sociale. L’Équipe explique que l’instance versera une dotation d’un million de dollars à chacune des onze villes américaines qui accueilleront la compétition du 14 juin au 13 juillet : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York - New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington bénéficieront ainsi de ce soutien financier.

L’objectif affiché par la FIFA est de laisser un héritage durable dans les populations locales. « Les fonds devront être utilisés pour soutenir des projets sociaux à l’échelle locale », a précisé Gianni Infantino. Le président de la FIFA a notamment évoqué « l’aménagement de mini-terrains dans des quartiers défavorisés » et « l’organisation d’activités footballistiques à destination des enfants de ces mêmes quartiers, ce qui permettra de faire perdurer les bénéfices de la compétition pendant de nombreuses années ».