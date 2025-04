AS Monaco : Maghnes Akliouche lance le choc contre l’OM

C’est une affiche de haut de tableau qui nous attend ce samedi. L’AS Monaco s’apprête à recevoir l’Olympique de Marseille, pour un match décisif dans la course à la Ligue des Champions. Alors que les Phocéens sont parvenus à se remettre la tête à l’endroit contre Toulouse le week-end dernier (3-2), les Monégasques, eux, ont chuté à Brest après une série de cinq matchs sans défaite (1-2). Au classement, l’OM est deuxième de Ligue 1, tandis que le club du Rocher se tient en embuscade, deux points derrière. Autant dire que cette rencontre est d’une importance capitale.

Présent en conférence ce jeudi à l’approche de la partie, Maghnes Akliouche a été interrogé sur cette affiche. Et l’attaquant de 23 ans semble vouloir évacuer toute pression : « une finale ? Je ne pense pas. Comme on peut le voir au classement, c’est très, très serré. Maintenant, bien évidemment que Marseille est un concurrent direct. On va jouer quelques concurrents directs à la maison dans les prochaines semaines. Et je pense que ça va se jouer jusqu’à la dernière journée, même si le match de samedi, pour nous, est très important. » À six journées de la fin du championnat, la victoire sera la seule issue positive, d’un côté comme de l’autre.