Arnaud Lasserre, supporter du LOSC agressé en 2021, est décédé

Arnaud Lasserre, supporter du LOSC, est décédé à l’âge de 39 ans, près de trois ans après avoir été violemment agressé en marge d’un match de Ligue des Champions. Le 14 septembre 2021, après avoir assisté à la rencontre entre Lille et Wolfsbourg au stade Pierre-Mauroy, il s’était rendu avec des amis dans un bar proche de l’enceinte. Il y avait été violemment attaqué par un groupe d’individus affiliés à l’extrême droite, membres de la mouvance hooligan lilloise.

Plongé dans le coma pendant 24 jours, celui qui travaillait comme surveillant pénitentiaire avait subi de lourdes séquelles physiques et psychologiques, dont il témoignait encore en 2022. Sa disparition a provoqué une vague de messages sur les réseaux sociaux, et bien évidemment de la part du club nordiste : « le LOSC a appris ce soir la disparition d’Arnaud Lasserre et pleure ce fidèle supporter. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches ». Le FC Santes, où il a été joueur, lui a également rendu hommage, le qualifiant d’« enfant du club, un ancien joueur senior, éducateur, amoureux du club. » Un hommage lui sera rendu ce dimanche pour le match des vétérans.