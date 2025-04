OGC Nice : Franck Haise a pensé à quitter son poste

Pour son premier exercice à la tête de l’OGC Nice, Franck Haise parvient pour le moment à satisfaire les exigences de ses nouveaux dirigeants. Alors que les Aiglons avaient terminé à la cinquième place de Ligue 1 la saison dernière, ils sont parvenus à entrer sur le podium ces derniers mois, avant d’en être toutefois éjectés après une série de résultats négatifs. Et l’ancien coach du RC Lens aurait pu prendre une décision drastique durant cette période.

Sur ses quatre derniers matchs, le Gym a connu trois défaites, et un match nul. Des résultats extrêmement décevants, notamment le dernier revers face à Nantes lors de la dernière journée, à domicile qui plus est. Et selon L’Équipe, ce creux aurait pu avoir des conséquences lourdes : parmi les possibilités évoquées par Haise pour rebooster son équipe, celui-ci avait tout simplement penser à quitter son poste, évoquant la possibilité de nommer un autre entraîneur… Finalement, le technicien de 53 ans va bien assurer le sprint final.