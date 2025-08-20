Menu Rechercher
Le FC Martigues rétrogradé de la Ligue 2 à la neuvième division !

Les joueurs de Martigues @Maxppp

La descente aux enfers continue pour le FC Martigues. Alors qu’il devait évoluer cette saison en Régional 1, après avoir été exclu du football national en raison de problèmes financiers - et relégué sportivement en National après une avant-dernière place en Ligue 2 la saison dernière -, le club des Bouches-du-Rhône est finalement rétrogradé en district.

La décision a été prise par la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue de Méditerranée. En quelques semaines, le FC Martigues sera passé de la Ligue 2 au District 1, soit une chute impressionnante de sept divisions. Selon le quotidien La Provence, le président Thierry Erisson, qui affirme que le club présente désormais une « gestion saine », devrait faire appel de cette décision.

