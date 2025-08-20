Le FC Martigues rétrogradé de la Ligue 2 à la neuvième division !

La descente aux enfers continue pour le FC Martigues. Alors qu’il devait évoluer cette saison en Régional 1, après avoir été exclu du football national en raison de problèmes financiers - et relégué sportivement en National après une avant-dernière place en Ligue 2 la saison dernière -, le club des Bouches-du-Rhône est finalement rétrogradé en district.

La décision a été prise par la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue de Méditerranée. En quelques semaines, le FC Martigues sera passé de la Ligue 2 au District 1, soit une chute impressionnante de sept divisions. Selon le quotidien La Provence, le président Thierry Erisson, qui affirme que le club présente désormais une « gestion saine », devrait faire appel de cette décision.