Dani Alves prépare son grand retour sur les terrains

En trois ans, la vie de Daniel Alves a radicalement changé. Le footballeur multi-titré a délaissé le rectangle vert pour les tribunaux, lui qui a été accusé de viol par une jeune femme âgée de 23 ans à l’époque. Ils s’étaient rencontrés lors d’une soirée en boîte de nuit à Barcelone où les faits se seraient déroulés entre les 30 et 31 décembre 2022. L’ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain a nié en bloc et a assuré que leur relation sexuelle était consentie. Par la suite, il a présenté cinq versions des faits contradictoires. La plaignante, elle, est restée sur la même version, assurant qu’Alves l’avait attiré dans les toilettes de la discothèque où il a abusé d’elle.

Des terrains de foot à la prison

La justice a finalement tranché en faveur de la plaignante. Le Brésilien a ainsi été incarcéré le 20 janvier 2023. Un peu plus d’un an plus tard, en février 2024, il avait rendez-vous au tribunal pour son procès. Si le parquet avait réclamé 9 ans de prison, 10 ans de liberté surveillée pour un délit d’agression sexuelle ainsi qu’une indemnisation pour a victime, le clan de la jeune femme réclamait 12 ans de prison. Finalement, Dani Alves a écopé de 4 ans et 6 mois de prison. Outre le versement d’une amende de 150 000 euros, il a reçu une ordonnance d’éloignement de 9 ans et 5 ans. Quelques semaines plus tard, en mars 2024, il a été finalement libéré sous caution en échange d’une somme d’un million d’euros.

Après 14 mois passés en détention, il a confié à sa libération : « où que j’aille, je survis. Je m’adapte à tout parce que pour moi, ce n’est pas l’endroit qui fait la personne, mais la personne qui fait l’endroit.» Lâché par pas mal de monde, dont le Barça qui lui a retiré le statut de légende du club, il a continué son bonhomme de chemin, en se lançant dans divers projets. En novembre 2024, on a appris qu’il a investi dans une entreprise dans le domaine de l’événementiel. Quelques mois plus tard, Dani Alves, qui a été acquitté par la Haute Cour de Catalogne en mars 2025 concernant son affaire de viol, a finalement décidé de dédier sa vie à Dieu. Il a notamment fait un sermon dans une église évangélique à Gérone en octobre dernier.

Dani Alves prépare son grand retour

«J’ai conclu un pacte avec Dieu. Au milieu des turbulences, au milieu de la tempête, il y a toujours un messager de Dieu. Et ce messager, au pire moment de ma vie, m’a recueilli, m’a emmené à l’église pour le chemin, et aujourd’hui, je suis en chemin grâce à lui.» Quelques semaines plus tard, le Brésilien de 42 ans, qui s’est qualifié de «disciple de Jésus-Christ» sur Instagram, s’est lancé dans un nouveau projet. ESPN Brésilrévèle qu’il a finalisé vendredi dernier les derniers détails afin de racheter le Sporting Clube de São João de Ver. Il s’agit d’un club de troisième division portugaise. Mais ce n’est pas tout. La publication auriverde ajoute que le latéral droit compte également rechausser ses crampons afin de jouer au moins durant les 6 prochains mois, soit de janvier à juin 2026.

Il veut finir sa carrière sur les terrains de football, lui qui est visiblement frustré de ne pas avoir pu terminer sur une meilleure note. Dani Alves, qui n’était pas éloigné des terrains ces dernières années puisqu’il a exercé auprès d’un agent selon ESPN, compte faire son grand retour en 2026. Son dernier match remonte au 8 janvier 2023. Il avait joué avec les Pumas face au FC Juarez en Liga MX (2-1). Suite à son affaire, son contrat avait été résilié. Malgré quelques matches en prison et entre amis ici et là, il n’a donc plus joué depuis près de 3 ans. Mais il est convaincu de pouvoir revenir. D’ailleurs, ESPN précise qu’il s’entraîne actuellement chez lui et qu’il pense pouvoir être prêt physiquement en 30 jours. Un pari fou pour le Brésilien, qui veut entamer une formation pour devenir entraîneur.