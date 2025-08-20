Kevin van den Kerkhof quitte le FC Metz pour Charleroi

Le latéral droit international algérien Kevin van den Kerkhof (29 ans) va changer d’air. Le natif de Maubeuge qui était arrivé en Moselle de Bastia reste sur 49 apparitions avec le FC Metz pour 3 buts et 5 passes décisives. Il avait joué à Charleroi mais dans l’autre club de la ville, l’Olympic et vient d’être prêté au Sporting Charleroi.

«Messin depuis l’été 2023, Kevin Van Den Kerkhof ne portera plus les couleurs du FC Metz cette saison. En effet, le latéral droit algérien est prêté au Sporting Charleroi, pensionnaire en Jupiler Pro League (D1 belge), jusqu’au terme de l’exercice 2025-2026», ont annoncé les Grenats dans un communiqué.