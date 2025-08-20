Menu Rechercher
Kevin van den Kerkhof quitte le FC Metz pour Charleroi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kevin van den Kerkhof (Metz) @Maxppp

Le latéral droit international algérien Kevin van den Kerkhof (29 ans) va changer d’air. Le natif de Maubeuge qui était arrivé en Moselle de Bastia reste sur 49 apparitions avec le FC Metz pour 3 buts et 5 passes décisives. Il avait joué à Charleroi mais dans l’autre club de la ville, l’Olympic et vient d’être prêté au Sporting Charleroi.

FC Metz ☨
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗩𝗮𝗻 𝗗𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗸𝗵𝗼𝗳 rejoint la Belgique 🇧🇪

🫡 L'international algérien est prêté jusqu'à la fin de saison à @SportCharleroi ⤵️
«Messin depuis l’été 2023, Kevin Van Den Kerkhof ne portera plus les couleurs du FC Metz cette saison. En effet, le latéral droit algérien est prêté au Sporting Charleroi, pensionnaire en Jupiler Pro League (D1 belge), jusqu’au terme de l’exercice 2025-2026», ont annoncé les Grenats dans un communiqué.

Ligue 1
Pro League
Metz
Charleroi
Kévin Van Den Kerkhof

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Pro League Jupiler Pro League
Metz Logo Metz
Charleroi Logo Sporting Charleroi
Kévin Van Den Kerkhof Kévin Van Den Kerkhof
