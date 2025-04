Chelsea : Maresca défend Christopher Nkunku après son penalty manqué

Muet depuis février, Christopher Nkunku traverse une période délicate. Recruté à prix fort à l’été 2023, l’attaquant français peine à justifier les attentes qui entouraient son arrivée à Chelsea. Ce jeudi soir, face au Legia Varsovie en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence (3-0), il a de nouveau manqué le coche. Entré en cours de jeu, il a provoqué un penalty qu’il n’a pas réussi à convertir, prolongeant une série noire qui commence à peser.

À l’issue de la rencontre, Enzo Maresca, a toutefois tenu à le soutenir : « le problème actuel est un manque de confiance, qui s’explique par le fait qu’il ne marque pas ou manque un penalty comme ce soir. Mais la seule façon pour y remédier est de travailler dur chaque jour. Quand on travaille dur, on est récompensé. Le problème, c’est quand on arrête de travailler. Et ce qui est bien avec Christophe, c’est qu’il travaille bien tous les jours ». Si son coach semble derrière lui, le Français peine toujours autant à convaincre cette saison. Peu titularisé en Premier League, il ne compte que 3 petits buts et 2 passes décisives en 26 matchs.