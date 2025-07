Le PSG annonce le départ de Willian Pacho et Lucas Hernandez

La mauvaise nouvelle est tombée dans la nuit : suite à leur carton rouge reçu face au Bayern Munich en quarts de la Coupe du Monde des Clubs, Willian Pacho et Lucas Hernandez ont écopé de deux matchs de suspension. Tournoi terminé pour eux donc, qui ne pourront même pas disputer une éventuelle finale. Et le PSG vient d’annoncer leur départ des USA.

« En accord avec la direction sportive et le staff, Lucas Hernandez et Willian Pacho - suspendus pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs - quittent le groupe aujourd’hui », a indiqué le club sur ses réseaux sociaux, n’ayant donc pas fait appel de la décision de la FIFA. Les deux défenseurs ne pourront donc pas célébrer un possible titre avec leurs partenaires ce week-end.

