Coupe du Monde des Clubs : Chelsea brise le rêve de Fluminense et se hisse en finale

Fluminense et Chelsea ouvraient le bal de ces demi-finales de Coupe du Monde des Clubs. Sous la chaleur écrasante du MetLife Stadium, les Anglais partaient avec une petite longueur d’avance mais ils devaient se méfier de ces surprenants Tricolor, capables de tout, et surtout de sortir l’Inter en 8e de finale. Les vétérans brésiliens emmenés par le gardien Fabio (44 ans), la charnière centrale composée de Thiago Silva (40 ans) et Dos Santos (35 ans), et l’attaquant argentin German Cano (37 ans) visaient bien la finale contre le PSG ou le Real Madrid. Les premières minutes donnaient le ton d’ailleurs avec des Brésiliens entreprenants, eux qui avaient plutôt fait preuve d’attentisme lors des tours précédents.

Global 46 Possession 54 88 Passes réussies 90

Le ballon circulait bien contre des Blues contraints de souvent redescendre à onze dans leur moitié de terrain. Cela manquait tout de même d’un peu de vitesse pour être véritablement dangereux, là où la jeunesse de Chelsea (Nkunku était joueur le plus âgé au coup d’envoi avec ses 27 ans) parvenait à faire plus de dégâts dès qu’elle se mettait en action. Malgré l’indiscipline d’Enzo Fernandez le capitaine, les Londoniens s’offraient les premières opportunités à l’image de cette tête d’Adarabioyo (17e). Ils débloquaient la situation sur l’action suivante où un ballon mal renvoyé par la défense profitait à Joao Pedro, ancien de Fluminense et recruté il y a moins d’une semaine de Brighton pour 63 M€.

Le doublé canon de Joao Pedro

À l’entrée de la surface, l’attaquant brésilien enroulait son ballon et trouvait la lucarne opposée (0-1, 18e). Dans la foulée, Gusto n’était pas loin du KO (21e). Fluminense résistait et frôlait même l’égalisation puisqu’au terme d’un une-deux entre Hercules et Cano, le premier devançait la sortie de Sanchez mais voyait Cucurella repousser le ballon sur sa ligne (26e). Et puis il y a eu le fait de jeu de cette rencontre sur un coup-franc tiré dans la surface, Chalobah élargissait son corps et touchait le ballon de la main (35e). Monsieur Letexier indiquait dans un premier temps le point de penalty avant de se raviser après un passage par la VAR. Frustrant, d’autant que la décision de l’arbitre français avait de quoi surprendre.

Le club carioca a été touché par ce revirement de situation, amoindri moralement et de plus en plus en difficultés techniques. Pedro Neto (45e+1) et Nkunku n’en profitaient pas (45e+3), pas plus que Cucurella au retour des vestiaires (53e). Et à force d’insister, Fluminense craquait à nouveau sur un nouveau numéro de Joao Pedro, qui envoyait une énorme frappe sous la barre (0-2, 56e). Thiago Silva avait beau se mettre en travers des tentatives de Nkunku (63e, 65e), la défense reculait inexorablement. La maigre percée d’Everaldo ne faisait pas le poids (55e), encore moins après le turn-over impressionnant opéré par les Blues. Un Chelsea solide et sérieux se qualifie pour la finale, où il espère bien compter sur Moises Caicedo, sorti dans les ultimes secondes, touché à la cheville. Le PSG ou le Real Madrid savent à quoi s’en tenir.