Liga : Getafe poursuit son énorme début de saison contre Oviedo

Getafe 2-0 Oviedo

Le plus dur sera de maintenir cette cadence, mais pour le moment, tout se passe pour le mieux pour Getafe. Le club de la banlieue de Madrid a confirmé son excellent début de saison ce samedi en allant s’imposer face au Real Oviedo (2-0). Il s’agit tout simplement de la troisième victoire en quatre rencontres des Azulones en championnat.

Les visiteurs pourront exprimer quelques regrets étant donné qu’ils ont encaissé leurs deux buts dans le temps additionnel de la première période. Pour sa 100e sous le maillot de Getafe, le très sous-coté Luis Milla avait délivré deux caviars, d’abord pour Mario Martin sur coup franc (45+4e), puis pour Borja Mayoral sur corner (45+9e). Getafe est coleader de Liga avec le Real Madrid et Bilbao, en attendant leurs rencontres. Oviedo est 15e.

