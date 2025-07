Le choc PSG-Real fait tourner toutes les têtes, l’étrange compétition de Kylian Mbappé

PSG-Real

Jour de choc et de retrouvailles entre le PSG et le Real Madrid. Marca titre sobrement : « Duel de rois ». PSG et Real Madrid s’affrontent dans ce qui ressemble à une finale avant l’heure, opposant les deux derniers champions d’Europe. Luis Enrique contre Xabi Alonso. Mbappé toujours en toile de fond. Madrid, géant historique, affronte un Paris version 2025, plus équilibré, plus collectif. Malgré plusieurs absences, l’affiche promet un sommet européen en dehors des cadres classiques de la Ligue des champions. Le match est prévu dans le bouillant New Jersey. Le quotidien AS pousse le narratif encore plus loin sur sa Une : «règlement de comptes». Le Parisien résume l’enjeu de ce match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, : « Vraiment tout pour plaire ». Deux champions d’Europe récents, des stars mondiales comme Mbappé, Dembélé, Hakimi, et un duel personnel entre amis, rivaux et anciens coéquipiers. Le PSG, usé, mais galvanisé après son exploit face au Bayern, veut repousser ses limites. L’Équipe titre aussi : « nouveau monde, vieilles galaxies », soulignant que ce PSG-Real, c’est le choc de deux visions du football, avec des effectifs stellaires et une tension digne d’une finale de Ligue des champions. Le Real, porté par Xabi Alonso, espère capitaliser sur l’expérience de ses cadres et sur un Mbappé revenu récemment dans la compétition.

Mbappé attendu de pied ferme

Justement de Kylian Mbappé, on en parle ce mercredi matin. Le journal L’Équipe évoque un Mbappé qui a traversé ce tournoi étrange "comme une ombre". Victime d’une intoxication alimentaire à son arrivée à Miami, le Français a été hospitalisé, a perdu six kilos, et n’a joué qu’en quart contre Dortmund, où il a quand même marqué. Physiquement diminué, il est entré en cours de match. A l’heure où le Français était attendu après une saison décevante collectivement, le Kyks n’a pour le moment pas vraiment répondu aux attentes, par manque d’opportunités. Face au PSG, ce sera le moment pour lui de marquer un grand coup. Kylian Mbappé a d’ailleurs posté une photo de lui de dos en story Instagram, seul sur la pelouse, vêtu du maillot du PSG. Une image forte, presque solennelle, où l’on aperçoit en arrière-plan les panneaux publicitaires de la marque GOAT. Le Real Madrid compte sur lui, même à 50 %, pour remporter ce tournoi important pour sauver sa saison.

João Pedro envoie un message à Nicolas Jackson

"WOW", titre le Daily Mirror. C’est le mot qui résume la performance de Joao Pedro face à son ancien club, Fluminense, en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Auteur d’un doublé clinique, l’attaquant brésilien a offert la qualification à Chelsea, qui disputera la finale contre le Real Madrid ou le PSG. Comme on peut le lire dans le Daily Mail, Pedro a refusé de célébrer, par respect pour son club formateur. Mais son message est clair : il est prêt à s’imposer à Chelsea. Arrivé récemment de Brighton, il a éclipsé Nicolas Jackson lors de sa première titularisation. Comme l’écrit O Dia, Pedro a brillé et éliminé Fluminense sans pitié. "Il a le dernier mot", ajoute le Daily Star. Chelsea, de son côté, empoche 25 M€ supplémentaires grâce à cette victoire. Mission accomplie.