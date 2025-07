La story provocatrice de Kylian Mbappé au PSG

Sous les projecteurs du Parc des Princes, Kylian Mbappé réapparaît en story Instagram, seul sur la pelouse, vêtu du maillot du PSG. Une image forte, presque solennelle, où l’on aperçoit en arrière-plan les panneaux publicitaires de la marque GOAT. Ce détail n’est pas laissé au hasard : Mbappé joue habilement avec le double sens du mot, GOAT étant aussi l’acronyme de "Greatest Of All Time" — le plus grand de tous les temps. Un clin d’œil maîtrisé à son statut, mais aussi à son histoire avec Paris.

Ce retour en image intervient à quelques heures des retrouvailles très attendues entre Mbappé et le PSG, en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Désormais sous les couleurs du Real Madrid, l’attaquant français n’a rien oublié de son passage au club parisien. Et si le message est subtil, il n’en reste pas moins clair : l’ancien numéro 7 du PSG entend bien marquer ce rendez-vous de son empreinte après les déclarations de Luis Enrique et surtout le succès du PSG en Ligue des Champions… sans lui.

