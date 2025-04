Mohamed Salah a finalement convaincu sa direction de prolonger son contrat. Après de longues semaines à négocier, et à aller tâter le terrain ailleurs (PSG, Arabie saoudite), le joueur de 32 ans a signé pour deux saisons supplémentaires du côté de Liverpool. «Je suis très enthousiaste. Nous avons une excellente équipe maintenant. Avant, nous avions également une excellente équipe. Mais j’ai signé parce que je pense que nous avons une chance de remporter d’autres trophées et de profiter de mon football» a-t-il assuré dans le communiqué publié ce matin.

Au club depuis 2027, l’Egyptien a déjà tout gagné, et s’apprête à nouveau à remporter un titre de Premier League, et un trophée de meilleur buteur du championnat. «C’est génial, j’ai vécu mes meilleures années ici. J’ai joué huit ans, j’espère que ce sera dix. Je profite de ma vie ici, je profite du football. J’ai vécu les meilleures années de ma carrière. Je tiens à dire aux supporters que je suis très, très heureux d’être ici. J’ai signé car je suis convaincu que nous pouvons remporter de nombreux trophées importants ensemble. Continuez à nous soutenir, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et, espérons-le, nous remporterons encore plus de trophées à l’avenir.»