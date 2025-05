Liverpool : rebondissement pour l’avenir de Luis Diaz

Alors que son contrat actuel s’étend encore jusqu’en 2027, la prolongation de Luis Diaz fait partie des priorités de Liverpool, et selon Sky, des négociations auraient même déjà été entamées pour prolonger et revaloriser l’ailier colombien. La raison : Barcelone s’intéresse depuis longtemps au joueur de 28 ans et il a été longtemps lié à un éventuel transfert vers la Saudi Pro League durant l’été.

Cette saison, Luiz Diaz a été l’un des acteurs majeurs du parcours exceptionnel de Liverpool en Premier League, caracolant en tête pendant presque toute la saison. En 43 rencontres sous le maillot des Reds cette saison, l’international colombien a inscrit 15 buts et donné cinq passes décisives, la majeure partie en championnat.