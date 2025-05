Premier League : Chelsea surclasse Liverpool et réalise une belle opération

Stamford Bridge accueillait ce dimanche l’avant-dernier match de la 35e journée de Premier League entre Chelsea (5e, 60 pts) et Liverpool, tout juste sacré champion d’Angleterre pour la 20e fois. Une large victoire permettrait aux Blues de passer devant Newcastle et de s’installer à la 4e place, ou de conserver leur 5e position. Jeudi, les Londoniens se sont largement imposés à Djurgardens (4-1) en demi-finale aller de la Ligue Conférence, tandis que les Reds ont fêté leur titre avec une démonstration contre Tottenham (5-1).

Les Blues ont ainsi rapidement ouvert le score dès la 3e minute grâce à Enzo Fernandez, qui a conclu du droit après une action collective initiée par Romeo Lavia et relayée par Cole Palmer, puis Pedro Neto. Chelsea a confirmé sa supériorité en se créant une nouvelle occasion à la 34e minute : Madueke a vu sa frappe du gauche frôler le poteau droit. Quelques minutes plus tard, Caicedo a trouvé la barre transversale d’Alisson sur un centre puissant. Liverpool a été sérieusement bousculé. À la 43e minute, les Blues ont cru doubler la mise avec Madueke, servi par Nicolas Jackson après un beau mouvement avec Moises Caicedo. Mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu.

Chelsea a alourdi le score

Au retour des vestiaires, Chelsea s’est détaché grâce à un but gag à la 56e minute. Sur un centre de Cole Palmer, Van Dijk a tenté de dégager, mais le ballon a rebondi sur son coéquipier Jarell Quansah et a trompé Alisson. But contre son camp : 2-0 pour les Blues. À la 61e minute, Nicolas Jackson a tenté sa chance avec une belle frappe en direction du coin gauche du but. Mais Alisson s’est interposé avec un bel arrêt, maintenant Liverpool à flot. Liverpool a tenté de réagir à l’heure de jeu : Darwin Núñez, bousculé dans la surface, a placé une tête au point de penalty, mais sa tentative, mal ajustée, s’est envolée loin du cadre. Suite aux changements, Liverpool a pris le contrôle du jeu et a rapidement mis Chelsea sous pression. À la 78e minute, Mohamed Salah s’est élevé dans la surface pour tenter de reprendre un centre venu de l’aile, mais sa tête a frôlé le poteau gauche, passant juste à côté du but. Le ballon est sorti en six mètres pour Chelsea.

En toute fin de match, Alexis Mac Allister a tiré un corner dans la surface, et Virgil van Dijk, qui a pris le meilleur sur tout le monde, a placé une tête victorieuse (86e, 2-1). Dans le temps additionnel, Quansah a ensuite commis une faute dans la surface. Cole Palmer a transformé le penalty en plaçant le ballon dans le coin gauche du but, prenant Alisson à contre-pied. Score final : 3-1 pour Chelsea. Déjà assuré du titre, Liverpool n’a plus rien à jouer au classement. Chelsea, en revanche, réalise une belle opération : avec ce succès, les Blues s’installent à la 5e place, à égalité avec Newcastle (63 points) et devant Nottingham (60 points).